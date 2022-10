Violenta aggressione subita da un 41enne licatese all’alba di ieri. Erano le 5.30 quando in via Accursio (in pieno centro), l’uomo è stato avvicinato da due malviventi che nel tentativo di rapinarlo lo hanno picchiato. Fortunatamente il 41enne licatese è riuscito a divincolarsi e raggiungere la propria abitazione. Da lì è partita la chiamata al 112. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Licata che hanno avviato le indagini. Allo sfortunato licatese sono state riscontrate diverse ferite al viso, giudicate guaribili in 30 giorni.