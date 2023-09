Pubblicità

Istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione per domani, venerdì 15 settembre 2023, dalle ore 20 fino al termine della manifestazione, su tutta la piazza Progresso e su entrambi i lati di corso Umberto nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Rizzo, in occasione della manifestazione “Licata Deejay Contest 2023 – Memorial Magliarisi.

A renderlo noto con ordinanza n. 79 del 12 settembre 2023 è il sindaco di Licata, Angelo Balsamo.

Il Dipartimento Polizia Municipale avrà il compito di predisporre e collocare la necessaria segnaletica stradale prevista dal provvedimento.