PIAZZA ATTILIO REGOLO: ACCOLTA LA PROROGA DI 180 GIORNI. I LAVORI PROSEGUONO SENZA INTERRUZIONI. L’annuncio è dell’amministrazione comunale.

“La Regione Siciliana ha accolto la richiesta di proroga di 180 giorni presentata dal Comune di Licata per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Attilio Regolo – si legge in un post pubblicato sulla pagina social del Sindaco Angelo Balsamo – Un risultato importante, raggiunto grazie all’attenta attività dell’Amministrazione comunale, che ha rappresentato e documentato con puntualità tutte le circostanze eccezionali che hanno inciso sul cronoprogramma: le limitazioni alle attività lavorative nelle ore più calde, la temporanea sospensione degli scavi disposta dalla Soprintendenza e la complessità organizzativa di un cantiere situato nel cuore della città durante il periodo estivo. La proroga consentirà di proseguire l’intervento con maggiore respiro, ma senza fermare il cantiere, garantendo la corretta esecuzione delle opere e il rispetto di tutte le prescrizioni previste.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale sta studiando alcune soluzioni per riorganizzare l’area di cantiere e ridurre, per quanto possibile, i disagi per cittadini, residenti e attività commerciali. Tra le ipotesi allo studio vi è anche il ripristino del doppio senso di marcia, compatibilmente con le esigenze operative e di sicurezza del cantiere.

Continuiamo a seguire quotidianamente ogni fase dei lavori, con responsabilità e concretezza, affinché un intervento strategico per il centro urbano possa essere completato nel migliore dei modi, contemperando le necessità del cantiere con quelle della città”.