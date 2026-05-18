Attraverso una nota, il Sindaco Angelo Balsamo articola attraverso 10 punti il proprio punto di vista sulla vicenda di Piazza Attilio Regolo.

Ecco il testo integrale dell’intervento del primo cittadino.

In merito alla vicenda relativa alla riqualificazione della Piazza Attilio Regolo, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso chiarire ai cittadini, in maniera semplice e trasparente, alcuni punti fondamentali che in questi giorni sono stati oggetto di polemiche, ricostruzioni inesatte e dichiarazioni allarmistiche.

1. LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ATTILIO REGOLO NON È STATA CANCELLATA

La mancata ratifica della variazione urgente non significa che l’opera sia stata annullata o definitivamente bloccata. Significa invece che sarà necessario adottare nuovi atti amministrativi e contabili secondo quanto previsto dalla legge.

L’Amministrazione conferma con assoluta chiarezza che la volontà politica di realizzare l’opera resta ferma e immutata.

2. L’OBIETTIVO DELLA VARIAZIONE URGENTE ERA EVITARE LA PERDITA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

La Giunta Municipale ha approvato la variazione urgente esclusivamente per evitare il rischio concreto di perdere il contributo regionale di 850 mila euro destinato alla riqualificazione della piazza.

L’urgenza nasceva quindi dalla necessità di rispettare i tempi imposti dalla normativa e garantire la prosecuzione dell’intervento nell’interesse della città.

3. IL CONSIGLIO COMUNALE NON HA APPROVATO I MOTIVI D’URGENZA

La proposta è stata regolarmente portata in Consiglio Comunale per la ratifica prevista dal TUEL. Tuttavia, il Consiglio Comunale non ha approvato i motivi d’urgenza, impedendo così la discussione e la votazione dell’atto.

È quindi importante chiarire che la mancata ratifica non deriva da blocchi tecnici o da assenza di coperture economiche, ma da una precisa scelta politica assunta in sede consiliare.

4. NON ESISTONO “SOLDI INVENTATI” , OPERAZIONI DI “FINANZA CREATIVA” O DI “ CONTABILITA’ PARALLELA”

In questi giorni qualcuno ha parlato impropriamente di “soldi inventati”, di “finanza creativa” e di “contabilità parallela”.

Si tratta di affermazioni gravi e fuorvianti.

Le somme richiamate negli atti amministrativi derivano infatti da convenzioni esistenti e da risorse previste nell’ambito della programmazione finanziaria dell’Ente.

Contrariamente a quanto sostenuto, l’Amministrazione non ha “sottratto” risorse alla manutenzione della città. Gli atti approvati prevedevano una copertura temporanea attraverso fondi destinati agli investimenti, nel rispetto della normativa contabile vigente e degli equilibri di bilancio, nelle more del perfezionamento delle procedure relative alle convenzioni energetiche.

5. LE QUESTIONI TECNICHE E CONTABILI SARANNO DISCUSSE NELLE SEDI ISTITUZIONALI COMPETENTI

Le valutazioni di natura tecnica, contabile e amministrativa saranno affrontate nelle sedi competenti, cioè in Consiglio Comunale e attraverso gli organi tecnici preposti.

È in quelle sedi che verranno approfonditi gli aspetti normativi e contabili con il necessario rigore istituzionale, evitando interpretazioni superficiali o polemiche costruite esclusivamente per creare allarmismo tra i cittadini.

6. L’OPERA NON DANNEGGERÀ I COMMERCIANTI, MA AIUTERÀ IL CENTRO CITTADINO

Respingeremo con forza ogni tentativo di far credere che la riqualificazione della Piazza Attilio Regolo possa danneggiare le attività economiche.

L’intervento nasce esattamente con la finalità opposta:

• migliorare il decoro urbano;

• aumentare sicurezza e vivibilità;

• rendere il centro più moderno e attrattivo;

• favorire commercio, turismo e sviluppo economico.

7. LA CITTÀ VISSUTA DIMOSTRA CHE LA RIQUALIFICAZIONE PORTA BENESSERE E SVILUPPO

Al di là delle critiche politiche e delle sterili polemiche che qualcuno continua ad alimentare, esiste una realtà concreta che i cittadini possono vedere ogni giorno con i propri occhi.

Via Principe di Napoli, naturale prosecuzione urbana della Piazza Attilio Regolo, è oggi piena di gente, famiglie, bambini e molte centinaia di turisti. È uno spazio vissuto, animato, capace di generare socialità, gioiosità, fruizione del tempo libero e benessere collettivo.

Questa presenza quotidiana dimostra chiaramente come la riqualificazione degli spazi urbani non rappresenti un danno per la città o per le attività economiche, ma al contrario costituisca uno strumento fondamentale di rilancio sociale, commerciale e turistico.

Dove esistono spazi più vivibili, più sicuri e più attrattivi, cresce la qualità della vita, cresce la partecipazione delle famiglie, aumenta il turismo e si rafforza anche l’economia locale.

È questa la visione di città che il Sindaco, la Giunta Municipale e la maggioranza consiliare continuano a sostenere: una Licata moderna, aperta, vivibile e capace di valorizzare i propri spazi pubblici come luoghi di incontro, sviluppo e comunità.

8. SERVONO RESPONSABILITÀ E COERENZA POLITICA

In queste ore abbiamo letto commenti, analisi e prese di posizione che confermano una realtà ormai evidente: attorno a questa vicenda si sta tentando di costruire una polemica politica ben più grande dei reali fatti amministrativi.

Colpisce vedere consiglieri comunali spesso assenti dalle sedute decisive per il futuro della città ritrovare improvvisamente compattezza soltanto nel momento in cui c’è da bloccare un’opera pubblica strategica per Licata.

È legittimo avere opinioni diverse o esprimere perplessità, ma è profondamente scorretto tentare oggi di trasformare una scelta politica dell’opposizione in presunte colpe amministrative della Giunta.

Ancora più sorprendente è assistere alle lezioni di metodo, dialogo e confronto da parte di chi, negli anni passati, ha contribuito direttamente o indirettamente al declino amministrativo della città, alla perdita di opportunità e all’assenza di programmazione strategica che Licata ha subito per troppo tempo.

Noi non sfuggiamo al confronto e non abbiamo paura delle critiche. Ma respingiamo con forza il tentativo di alimentare paura, discredito e sfiducia attorno ad un progetto che punta invece a rilanciare il centro cittadino e creare nuove opportunità per Licata.

La città non ha bisogno di professionisti della polemica o di chi si sveglia politicamente soltanto per bloccare opere pubbliche. Ha bisogno invece di responsabilità, presenza istituzionale, partecipazione seria e scelte coraggiose.

I cittadini meritano chiarezza: chi oggi ostacola questo intervento dovrà assumersi davanti alla città la responsabilità politica di eventuali ritardi, complicazioni o rischi di perdita di finanziamenti.

9. ADESSO IL CONSIGLIO COMUNALE È CHIAMATO AD ASSUMERSI LE PROPRIE RESPONSABILITÀ

La mancata ratifica comporta ora l’attivazione delle procedure previste dal TUEL.

Il Consiglio Comunale sarà quindi chiamato a adottare le necessarie determinazioni per salvaguardare gli impegni assunti e consentire la prosecuzione dell’opera.

Ogni forza politica dovrà assumersi davanti ai cittadini la responsabilità delle proprie scelte e dire con chiarezza se intende contribuire concretamente alla realizzazione dell’intervento oppure continuare ad ostacolare un’opera strategica per la città.

10. L’AMMINISTRAZIONE ANDRÀ AVANTI

Il Sindaco, la Giunta Municipale e la maggioranza consiliare confermano con determinazione la volontà di proseguire il percorso amministrativo necessario per garantire la realizzazione della riqualificazione della Piazza Attilio Regolo.

L’Amministrazione continuerà a lavorare con responsabilità, trasparenza e serietà esclusivamente nell’interesse di Licata e dei cittadini licatesi.

Il Sindaco Angelo Balsamo