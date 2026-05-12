Confcommercio – Delegazione di Licata, annuncia che “Venerdì 15 Maggio dalle Ore 11:00 alle 12,30 si terrà, in Piazza Attilio Regolo, un sit-in per sollecitare l’Amministrazione Comunale di Licata ad avviare un confronto costruttivo finalizzato alla ricerca di soluzioni progettuali e organizzative che:
• preservino le attività commerciali presenti: realtà imprenditoriali che da anni garantiscono occupazione e reddito a numerose famiglie del territorio;
• prevedano il posticipo dei lavori a fine settembre, allo scopo di evitare ai pubblici esercizi coinvolti i gravissimi danni economici derivanti dalle attività di cantiere nel pieno della stagione estiva.
La riqualificazione della nostra città è una cosa positiva, ma non può avvenire sacrificando realtà che da anni garantiscono reddito a intere famiglie”.
APPUNTAMENTO: Venerdì 15 Maggio | Ore 11:00 | Piazza Attilio Regolo.