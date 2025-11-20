L’Amministrazione Comunale informa che “nella seduta di questa sera, il Consiglio Comunale ha approvato con il voto favorevole di 10 consiglieri di maggioranza la ratifica della Deliberazione di Giunta Municipale n. 210 del 23/09/2025, avente per oggetto: Variazione urgente al Bilancio di Previsione/PEG sull’esercizio 2025 con conseguente variazione di cassa di € 850.000,00 – Lavori di riqualificazione urbana”.

“L’approvazione di tale provvedimento – si legge in una nota – consentirà di avviare i lavori di riqualificazione urbana di Piazza Attilio Regolo, un intervento atteso e strategico che darà nuovo valore a un’area centrale della città e garantirà continuità al percorso di rinnovamento già avviato in Via Principe di Napoli.

L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nel riqualificare progressivamente l’intera città, migliorando i servizi destinati ai cittadini licatesi e offrendo ai visitatori un’immagine accogliente e di qualità. L’obiettivo è quello di rendere Licata competitiva con le altre realtà turistiche della Sicilia, promuovendo sviluppo, attrattività e benessere economico per tutti.

Investire nel territorio significa creare nuove opportunità per i commercianti, incoraggiando un’offerta sempre più qualificata e in grado di valorizzare le potenzialità della nostra comunità.

Per l’Amministrazione, ogni intervento rappresenta un tassello fondamentale: sono i piccoli passi a costruire una città moderna, vivibile e capace di accogliere turisti e cittadini con servizi e spazi di qualità”.