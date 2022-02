Pubblicità

Il 2021 è stato un anno di grande crescita per il mondo degli investimenti digitali e per tutte le piattaforme online che operano in questo settore. Tra le società che hanno ottenuto lo scorso anno i migliori risultati rientra eToro, una piattaforma di trading online che ha visto un forte aumento del numero di clienti sia in Italia che all’estero. Nel corso del 2021 si sono iscritti alla piattaforma milioni di nuovi clienti, basti pensare che proprio durante lo scorso anno la piattaforma ha superato il traguardo dei venti milioni di clienti.

Negli ultimi dodici mesi non si è visto solo il crescere del numero di iscritti, ma si è registrato anche un aumento del volume di operazioni. Ciò è stato favorito da un lato dal maggior interesse degli investitori professionisti per il digitale e dall’altro all’arrivo di nuovi capitali da parte dei piccoli investitori. A questo proposito, è sufficiente effettuare una ricerca online digitando su Google “eToro opinioni” per scoprire quanto questa piattaforma sia apprezzata ed utilizzata tanto dagli investitori professionisti che dagli aspiranti traders che si stanno avvicinando per la prima volta agli investimenti digitali.

Le principali caratteristiche di eToro

eToro è una piattaforma che si rivolge sia ai traders professionisti che ai clienti alle prime armi. La società ha sviluppato una piattaforma online con un’interfaccia grafica intuitiva e con numerosi strumenti che possono essere utilizzati per studiare il mercato e per gestire il portafoglio e le varie posizioni finanziarie.

Uno dei punti di forza principali di questa piattaforma è il vasto catalogo di assets, che consente ai clienti di ottenere senza difficoltà la differenziazione del portafoglio. La presenza di assets di diversi settori dà inoltre la possibilità agli investitori di provare a sfruttare i vari trend e di tentare di trarre beneficio dalle opportunità che il mercato offre. Per rendere più semplice l’investimento su assets difficilmente reperibili, ad esempio le materie prime ma anche le azioni di alcune società, eToro ha introdotto i cosiddetti Contract For Difference, consentendo ai suoi clienti di fare trading con i CFD.

Una delle funzioni che ha reso questa piattaforma famosa in tutto il mondo è la CopyTrader. Gli sviluppatori di eToro hanno pensato di venire incontro alle necessità dei clienti con meno esperienza, offrendo loro la possibilità di copiare i movimenti dei traders esperti. In pratica i traders esperti possono aprire una loro community sulla piattaforma e rendere visibili le loro posizioni, così che gli altri clienti possano prendere spunto. La piattaforma prevede per gli investitori esperti un beneficio economico sotto forma di percentuale sulle commissioni di investimento pagate dai clienti che hanno utilizzato la funzione CopyTrader, mentre per i clienti che prendono spunto non sono previsti costi aggiuntivi.

Un altro punto di forza che ha favorito la crescita e la diffusione della piattaforma sono le commissioni di trading contenute. Rispetto ad altre società di trading online, eToro applica dei costi di investimento ridotti, che non andranno ad incidere eccessivamente sul capitale dei clienti. Questo è uno dei motivi che ha eletto eToro tra le migliori piattaforme per i clienti con piccoli capitali ed alle prime armi nel settore del trading.

Per muovere i primi passi con il trading online è consigliabile puntare su una piattaforma affidabile. eToro rappresenta un’ottima scelta per tutte le tipologie di clienti, anche per coloro che sono alla prima esperienza con gli investimenti digitali.

In ogni caso è sempre bene informarsi, studiare e restare sempre aggiornati per conoscere le ultime novità del settore, l’andamento dei mercati, le previsioni dei diversi asset e le migliori strategie da attuare, così da procedere in modo sicuro e consapevole.