Nel settore del trading online si rafforza la posizione di mercato di eToro, uno dei broker più popolari e conosciuti a libello globale. Dopo il grande successo ottenuto nel 2020 la società fintech israeliana ha superato a marzo 2021 il traguardo dei 20 milioni di clienti, una performance eccezionale considerando che l’azienda è stata fondata soltanto nel 2007.

Secondo i dati forniti da eToro, i trader iscritti hanno un’età media di 34 anni, provengono soprattutto dall’Europa (69% degli utenti eToro a livello mondiale) e investono principalmente su criptovalute, titoli tech e petrolio. La performance dell’intermediario porterà eToro alla quotazione al Nasdaq entro la fine del 2021, attraverso una Spac con FinTech Acquisition Corp. V, un’operazione valutata intorno ai 10 miliardi di dollari.

La proposta di eToro per il trading online spiegata dagli esperti

Come dimostrano le recensioni di etoro presenti sul portale Finaria.it, è in crescente aumento il numero di traders che scelgono di affidarsi a questo broker, un trend riconducibile anche ai servizi innovativi offerti agli investitori.

Innanzitutto, si tratta di un broker regolamentato, in possesso di licenze CySEC, FCA e ASIC e monitorato dalla Consob. eToro propone una moderna piattaforma multi-asset, caratterizzata da un’interfaccia user-friendly e la massima accessibilità da desktop e smartphone. L’operatore offre servizi market maker per il trading CFD, allo stesso tempo consente di negoziare azioni e ETF direttamente acquistando questi asset in borsa.

I costi competitivi sono legati sia agli spread bassi, sia all’assenza di commissioni sulla compravendita di ETF e azioni non a leva, con un deposito minimo ridotto e tariffe di overnight non elevate. Un aspetto importante riguarda i servizi riservati agli investimenti in criptovalute, per i quali eToro fornisce sia l’opzione classica per il trading di crypto asset con i CFD, sia un exchange avanzato con wallet digitale per la compravendita di monete digitali.

Il punto di forza di eToro rimane senz’altro il social trading, una grande community di investitori esperti e principianti aperta e trasparente, in cui grazie alla funzione copy trading è anche possibile copiare le posizioni dei trader più performanti. Inoltre, il broker propone anche i CopyPortfolios, portafogli tematici per diversificare gli investimenti, con la possibilità di investire senza vincoli in strumenti finanziari bilanciati per ottimizzare il money management.

Trading online con eToro: quali sono i vantaggi e le ultime novità

La piattaforma di trading online di eToro è indicata come una delle migliori del settore, un software proprietario progettato appositamente per semplificare gli investimenti e offrire un’elevata accessibilità a tutti i trader. Tra le ultime novità, il broker ha aumentato l’offerta crypto, incrementando le criptovalute su cui è possibile investire. Sono infatti state aggiunte recentemente anche Chainlink (LINK) e Uniswap (UNI), considerate tra le tecnologie più promettenti nel campo della finanza decentralizzata DeFi.

L’obiettivo del broker, infatti, come dichiarato in una recente intervista rilasciata a Forbes, è quello di continuare a crescere nel 2021 e aumentare l’offerta di nuovi prodotti, per garantire un livello di innovazione continuo agli oltre 20 milioni di trader che investono online con eToro. Secondo il CEO e fondatore dell’azienda, Yoni Assia, quest’anno la società lancerà anche eToro Money, una carta di debito collegata al proprio account da utilizzare per gestire acquisti e pagamenti.

In attesa di ulteriori novità da parte del broker europeo, in grado di rinnovare costantemente le soluzioni di trading online offerte ai suoi clienti, è importante valutare i vantaggi di eToro quando si vuole scegliere una piattaforma elettronica per investire online. Secondo gli esperti il broker assicura spread competitivi, un conto demo da 100 mila dollari, zero commissioni sulla compravendita di azioni e ETF, oltre alla funzionalità copy trading gratuita.

Inoltre non mancano risorse di qualità per la formazione, un efficiente servizio di assistenza e migliaia di asset su cui investire, infatti è innegabile come la proposta di eToro sia oggi una delle più complete per chi desidera cominciare a fare trading online. L’evoluzione tecnologica ha consentito al broker di differenziarsi, portando molte aziende del settore a copiare alcuni servizi offerti dall’intermediario israeliano, a dimostrazione della qualità del progetto di eToro interamente costruito per offrire un’esperienza lato utente ottimale.