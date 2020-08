La sezione locale di CNA di via Bengasi, presieduta da Piero Caico, organizza per domani mattina un incontro in cui si parlerà della piattaforma Ecobonus. L’incontro – oltre che agli associati di CNA – è aperto a professionisti, edili, architetti, ingegneri e amministratori condominiali. Verranno illustrate le caratteristiche di questa importante misura. L’inizio dell’incontro alle ore 10,30.