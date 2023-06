Pubblicità

L’Associazione Culturale LICATA 92027, organizzatrice negli scorsi anni di eventi come il Lanterna Fest, Borsa Siciliana del Turismo, La Befana a Mangiacasale, ha cominciato stamane una importante opera di pulizia e bonifica di Piano Quartiere, l’antica piazza d’armi del Castel Nuovo, l’antico quartiere spagnolo di epoca seicentesca.

I membri dell’associazione assieme ai ragazzi dell’associazione A Testa Alta, hanno avviato l’opera di discerbamento di marciapiedi e spazi comuni, gli interventi continueranno nei prossimi giorni.

“Si tratta di uno dei posti più suggestivi di Licata, che molti licatesi addirittura non conoscono. Abbiamo scelto questo luogo perché da qui può cominciare, secondo noi, un nuovo sviluppo del centro storico cittadino”.

I membri dell’associazione chiamano a raccolta volontari e associazioni che si occupano di tematiche sociali ed ambientali in città.

“Il lavoro da fare è tanto, noi saremo qui anche nei prossimi giorni, speriamo che in tanti si aggreghino a noi per rendere più efficaci e duraturi gli interventi”.

In mattinata gli assessori Maria Sitibondo e Angelo Curella hanno effettuato un sopralluogo congiunto con i membri dell’associazione per programmare degli interventi di consolidamento strutturale di parti pubbliche particolarmente ammalorate e pericolose per l’incolumità dei residenti e dei volontari.