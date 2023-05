Pubblicità

E’ arrivato il giorno della prima per gli studenti dell’Istituto Bilingue “Don Morinello” di Licata, giunti alla conclusione del progetto “Animagicazione”, iniziativa realizzata nell’ambito del progetto CIPS cinema per la scuola, promosso dal MiC e dal MIM.

Stamani ha avuto luogo la proiezione, per i protagonisti, al cinema “Multisala Ciak” di Agrigento.



Responsabile scientifico del progetto è Alessandra Cuttaia, regista e produttrice cinematografica siciliana, che ha coinvolto un team esterno di professionisti del settore, tra cui docenti dello IED di Milano.

“L’impegno della formazione – è il commento di Alessandra Cuttaia -spetta ai docenti, l’educazione alle famiglie. Degli artisti è il compito di muovere gli animi. Attraverso l’arte del cinema vogliamo sensibilizzare il pubblico. Come facciamo? Prendiamo spunto dai problemi, ironizziamo, facciamo discutere.”

“Nella “Cittadella del sole” – si legge nella sinossi del film di animazione – i bambini giocano felici, quando i nemici sono pronti ad invadere per separare i piccoli dalle loro famiglie”.

Il Perché della scelta del titolo:

«Cittadella del Sole» fu il nome pensato nel 1930 da don Morinello in persona per il progetto del centro polivalente che oggi esiste in via Palma 27 a Licata. Lo spazio che tutti conoscono come « San Vicenzu » e che oggi ospita anche la scuola capofila di Animagicazione.

La proiezione del “Ciak” è stata riservata ai protagonisti del corto, domani si replica al cinema “Fly” di Licata per protagonisti, amici e famiglie.

L’intero Istituto “Don Morinello” è stato coinvolto. Oltre ai piccoli alunni, protagonisti del film sono i docenti, i genitori dei bambini ed anche alcune delle suore morinelliane.

Da domani 27 maggio alle 18 il video sarà online al link https://youtu.be/suy9S9cq6z0

Il video sarà presto anche disponibile sulla piattaforma CIPS