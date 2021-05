Il dirigente aziendale sindacale dell’UGL, Roberto Lauria, scrive a Sindaco, Segreteria Generale, Presidenza del Consiglio per richiedere la convocazione di un tavolo di confronto relativamente alla Delibera di Giunta 83.

“Consapevoli delle difficoltà economiche che codesto Ente sta attraversando e preso atto della dell’approvazione della Delibera di G.M. n. 83 del 16.04.2021, avente per oggetto: “Atto di Indirizzo per la redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario. IMMES” – si legge nella nota – Questa O.S. chiede alle SS.LL. che venga intrapreso un confronto con le parti sociali, cosi come previsto dallo statuto dei lavoratori L. 20 maggio n. 300 art. 14 comma 1, al fine di trovare tutte le soluzioni possibili per contemperare i servizi resi ai cittadini, l’equa retribuzione ai lavoratori ed il piano di riequilibrio finanziario dell’Ente”.