Pubblicità

Su disposizione del presidente Giuseppe Russotto è convocato per mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 18, presso l’Aula consiliare di “Palazzo di Città”, il Consiglio comunale di Licata, in seduta non urgente, per la trattazione dei seguenti punti all’ Ordine del Giorno:

1- Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;

2- D.Lgs. 267/2000. Verifica qualità e quantità aree L. 167/62;

3- Approvazione di un progetto per un Piano di lottizzazione ai sensi dell’art. 14 L.R. 71/78 da realizzarsi in contrada Playa Spiaggia Ripellino in zona “C4” del P.R.G. foglio di mappa 112, particelle n. 427 – 428 – 2057 – 2058 – 2059 – 2060 – 2061 – 2062 – 2063 – 2064 – 2065 – 2066.