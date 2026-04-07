La Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico – ha approvato l’aggiornamento del PAI (Piano di Assetto Idro-geologico) per gli aspetti idraulici dell’area territoriale tra i Bacini Idrografici del Fiume Palma e del Fiume Imera meridionale e dell’Area territoriale tra i bacini idrografici del fiume Imera meridionale e del torrente Rizzuto in cui ricade il Comune di Licata.

“E’ una notizia che dà valore al nostro territorio – le parole del Sindaco Angelo Balsamo – perchè così si sbloccano tante situazioni edificatorie. E’ un lavoro che ha dato i suoi frutti”.