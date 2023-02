Pubblicità

“L’importanza strategica degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nell’Ente locale”, è il tema che verrà affrontato nel settimo appuntamento del ciclo di incontri, promossi dal Centro Studi Gaetano De Pasquali. Un argomento di enorme rilevanza per il nostro comune, in considerazione che la quasi totalità di detti strumenti è ormai obsoleta o abbondantemente scaduta: Vedi il Piano Regolatore Generale o PUG (come viene chiamato oggi). È inutile dire quanto sia fondamentale per un armonico sviluppo del tessuto sociale, economico e di tutela del proprio territorio un costante e dinamico processo di pianificazione urbanistica. Licata, in atto, paga anche questa disattenzione: non aggiornando i vecchi piani e non predisponendo nuovi ed ulteriori strumenti di pianificazione (oggi richiesti per legge), si è, di fatto, bloccato quasi tutto. Ad introdurre l’argomento sarà un relatore d’eccezione: l’ing. Roberto DI CARA, ex assessore ai LL.PP. del comune di Licata e principale artefice dell’unico Piano Regolatore che la nostra città abbia mai avuto. Si comunica che l’orario di inizio di questo e degli incontri a venire è stato aggiornato alle ore17,30.