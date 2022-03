Pubblicità

Da un nostro lettore, il volontario di Protezione civile Giuseppe Morello, arriva un invito all’amministrazione comunale e a tutto il Consiglio comunale per la Pianificazione antincendio 2022.

La pianificazione della campagna antincendio è un passaggio fondamentale per predisporre e attuare tutte le misure a favore della prevenzione e lotta agli incendi di tipo interfaccia e boschivo.

Oltre agli impegni assunti a livello nazione e regionale, bisogna effettuare una programmazione territoriale per scongiurare o ridurre lo scenario verificatosi nella campagna AIB 2021.

Pertanto sarebbe opportuno iniziare ad organizzare un tavolo tecnico per approfondire e programmare alcuni punti fondamentali come il coordinamento tra Comune e organizzazioni di protezione Civile locale – Drpc – Vigili del fuoco – Corpo Forestale ed organi di sicurezza per controllo del territorio;

Gestione dell’emergenza – C.O.C. (centro operativo comunale) Piano di Protezione Civile Comunale, logistica e fondi capitolo protezione Civile comunale;

Indispensabile Inventario delle aree percorse dal fuoco nell’anno precedente e delle zone a rischio;

Descrizione dei servizi previsti (avvistamento – pattugliamento dinamico – operatività – reperibilità squadre e tecnici comunali). Infine bisogna richiedere a livello regionale e provinciale un potenziamento dei vari organi di controllo del territorio come il Corpo forestale o ambientale dell’arma dei Carabinieri ed una maggiore collaborazione con i corpi di Polizia di stato, la Municipale e della Capitaneria di porto per quanto riguarda il rischio incendi nella zona costiera.

“Naturalmente il mio è un semplice invito rivolto all’amministrazione comunale per ridurre al minimo i rischi all’interno del nostro territorio – conclude Peppe Morello – ma credo che Chi ben comincia è già a metà dell’opera”.