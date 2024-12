Non sono fortunatamente gravi le condizioni di salute di un ventenne licatese a cui è esploso un petardo tra le mani. Il giovane – trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso – è stato medicato dal personale in servizio e gli sono state riscontrate ustioni causate dal botto. Da parte delle forze dell’ordine, c’è massima attenzione in vista della nottata che sta per arrivare.