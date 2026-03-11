Sono iniziate questa mattina le operazioni di recupero del peschereccio affondato lo scorso 21 dicembre all’interno della Banchina Marinai d’Italia. La ditta incaricata è già arrivata a Licata e sta effettuando le operazioni preliminari.

Attualmente la barca si trova poggiata sul fianco destro. La procedura prevede che con i palloni verrà raddrizzata e poi tirata pian piano in superficie. Non appena il trincarino sarà fuori, verrà aspirata l’acqua con le pompe per portarla in normale galleggiamento, a quel punto verrà rimorchiata nell’invaso del cantiere per tirarla a secco.

Le operazioni di recupero dureranno due settimane circa con la ditta specializzata incaricata dal proprietario del motopesca affondato.

A coordinare le operazioni è l’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata diretto dal Tenente di Vascello Angelo Colonna.