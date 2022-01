Pubblicità

Nel corso di una serie di servizi programmati, i Carabinieri nei giorni scorsi hanno setacciato il territorio per garantire il rispetto della corretta filiera della vendita del pesce. Decine le attività ambulanti controllate. Per una di esse è scattato il maxi sequestro di 50 kg di prodotto poiché privo di tracciabilita’ e provenienza. Al venditore ambulante è stata elevata una sanzione per svariate decine di migliaia di euro.