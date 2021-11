Pubblicità

“Garantire un concreto sostegno economico durante i periodi in cui l’attività di pesca si ferma è un risultato storico per la Lega, che ha portato avanti questa battaglia, e per le nostre marinerie, già fortemente penalizzate sul piano della competitività da regolamenti europei troppo stringenti e da una pandemia che non ha risparmiato il nostro comparto ittico. Grazie all’azione costante degli ultimi mesi del responsabile dipartimento pesca del nostro partito, Lorenzo Viviani, in Manovra sono stati inseriti degli ammortizzatori sociali strutturali sulla falsariga di quelli applicati in agricoltura. È una novità importante per un comparto che rappresenta una parte importante del Pil del nostro Paese, un altro impegno concreto portato a termine dalla Lega”.

Lo dichiara Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega e componente della Commissione Pesca al Parlamento europeo.