“Per la marineria di Licata arriva una proroga importante che permetterà agli operatori di avere tempo fino al prossimo 7 giugno per predisporre la documentazione necessaria all’ottenimento del ristoro dopo l’esondazione del fiume Salso. È un risultato che ritengo importante e a cui abbiamo lavorato in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Balsamo”. Lo afferma l’esperto per la Pesca, Giuseppe Santamaria.