L’Assessorato regionale alla Pesca ha approvato un avviso pubblico per complessivi 400mila euro per la “compensazione dei danni materiali e del mancato reddito a seguito di calamità naturali o avversità meteomarine di carattere eccezionale”. Sostegno economico necessario per compensare i danni subiti anche dai pescatori licatesi in occasione del maltempo di ottobre a seguito del quale era arrivata una dettagliata relazione della Capitaneria di Porto. In quota parte potrà usufruirne anche il comparto licatese. Soddisfazione per lo stanziamento regionale è stata espressa dal Sindaco Angelo Balsamo da cui era arrivata una sollecitazione in occasione della visita a Licata dell’assessore alla Pesca Barbagallo.