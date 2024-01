Pubblicità

Si è tenuto oggi, presso il Comune di Licata, un incontro tra Amministrazione Comunale, Autorità di sistema portuale, Lega Coop, Cooperativa Click Fish ed alcuni operatori della Marineria Licatese per discutere di Pesca 2.0 e utilizzo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, da utilizzare a bordo dei motopesca licatesi, in grado di assistere i pescatori dalla cattura alla commercializzazione del pescato. Alla presenza del Sindaco Angelo Balsamo, dell’Assessore alla transizione Digitale Salvo D’Addeo e al Bilancio Francesco Comparato, della D.ssa Caterina Montebello e della D.ssa Giuseppina Curiale per l’Autorità di Sistema Portuale, del Presidente della Coop. Di Pesca Click Fish Luca Meli, della D.ssa Angela Maria Peruga e del Dott. Domenico Pistone per Lega Coop. e dei signori Calogero Cicatello e Rocco Santamaria nella qualità di armatori, è stato illustrato un sistema guidato da intelligenza artificiale, già in fase avanzata di sperimentazione a bordo di un motopesca di proprietà della Coop. Click Fish di stanza a Licata, in grado di gestire autonomamente ed automaticamente tutte le fasi immediatamente successive alla pesca, dalla selezione del pescato alla sua tracciatura ed etichettatura, seguendone il processo fino alla sua immediata commercializzazione, in grado di selezionare anche la tipologia di destinatario più idonea alla categoria del prodotto. Al latere di tali azioni l’applicazione è in grado di esaminare tutta una serie di dati legati alla qualità delle acque, alla concentrazione di poseidonia presente sui fondali e tante altre informazioni che, elaborate statisticamente, servono ad istruire l’intelligenza artificiale in modo da renderla sempre più efficiente.

Considerata la complessità dell’argomento e le enormi ricadute positive che potrebbero scaturirne per tutta la filiera della pesca licatese, anche in vista della prossima riqualificazione del mercato ittico garantita dall’Autorità di Sistema Portuale, si è deciso di organizzare al più presto un incontro pubblico durante il quale le parti illustreranno il progetto e le sue potenziali applicazioni sullo scenario licatese a tutti gli operatori della filiera.