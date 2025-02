Svolta per il personale precario del Comune. I contratti salgono a 30 ore lavorative. Interviste e dettagli nel telegiornale di Lanterna Tv in onda alle ore 15.

Nel corso di una Seduta formale di contrattazione decentrata, l’amministrazione comunale ha comunicato alle sigle sindacali convocate al Carmine, l’aumento a 30 ore di servizio per il personale precario. A presentare le novità, il Sindaco Balsamo, la Segretaria Caterina Moricca e il dirigente Minacapilli. Maggiori stabilità lavorative per il personale dipendente in forza al Comune e al contempo maggiore possibilità di garantire servizi per l’amministrazione che potrà contare sul personale per una fascia oraria maggiore rispetto al passato.