Pubblicità

Si è tenuta ieri l’udienza di convalida di arresto del 47 enne licatese Antonio

Portelli, difeso dall’Avv. Lucia Stefania La Rocca.

Emessa l’ordinanza dal Gip del Tribunale di Agrigento, già in sede di

convalida d’arresto, dall’esame delle modalità di azione e dalle dichiarazioni

rese dal Portelli, è venuta meno la contestazione di reato di tentato

omicidio.

Lo stesso Portelli, in sede di interrogatorio, ha risposto spontaneamente alle

domande del Giudice palesando tuttavia un evidente stato di disturbo

mentale, probabilmente pregresso ai fatti contestategli.

Sarà quindi necessario, da parte della Procura, disporre con estrema

urgenza accertamenti di carattere psichiatrico per accertare le condizioni

psicologiche e cognitive del Portelli e, conseguentemente, adottare una

misura adeguata al suo status mentale ed idonea ad un percorso

terapeutico riabilitativo.