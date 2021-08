Pubblicità

In vista della nuova stagione, abbiamo sentito il delegato per le strutture sportive del Licata calcio, Giorgio Peritore.

“Un grosso in bocca al lupo a mister Romano al suo staff e a tutti i giocatori sperando di vivere una stagione ricca di soddisfazioni e di rivedere il popolo gialloblu allo stadio perché senza i tifosi non è calcio. Per quanto concerne l’iter per la foresteria di contrada Piano Bugiades, la pratica procede con il massimo impegno. La società si è impegnata a sostenere spese di tasca propria per riportare l’immobile nelle migliori condizioni”.