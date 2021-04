EMERGENZA COVID19, il Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo invita la cittadinanza alla massima attenzione.

“Solo oggi il numero dei contagi è salito di 30 unità – scrive D’Angelo in un post – Negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto due decessi a causa del Covid19. Alle famiglie esprimo il mio cordoglio.

Ai pazienti che si trovano in ospedale e a tutti i contagiati auguro una pronta guarigione.

Domani ho già convocato il tavolo di emergenza e sentirò anche il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp per pianificare e adottare le misure necessarie affinchè la situazione non degeneri”.