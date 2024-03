Pubblicità

In via Monfalcone, nel popoloso quartiere Oltreponte, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. I pompieri sono stati allertati da una chiamata arrivata dai residenti a causa di una copiosa perdita di acqua che sta finendo per lesionare la pavimentazione stradale oltre a creare problemi alla stessa viabilità nella zona. I Vigili del Fuoco hanno momentaneamente chiuso l’arteria e operato un approfondito sopralluogo.