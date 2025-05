Il 5 maggio – giornata clou dei festeggiamenti religiosi per Sant’Angelo – si terrà la tradizionale sfilata dei cavalli bardati. Il punto di partenza è previsto come sempre in corso Argentina, all’altezza dello spiazzale adiacente la scuola Guglielmo Marconi. Da lì inizierà il percorso di 1373 metri che condurrà in Piazza Progresso. Approdo finale della sfilata sarà quindi Piazza Sant’Angelo. Anche quest’anno, tanti colori e animali bellissimi per questa tradizione licatese.