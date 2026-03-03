ADV

La maggior parte dei casinò italiani offre agli utenti la possibilità di incassare le vincite. In sostanza, tutti gli ospiti del sito di giochi d’azzardo hanno le stesse possibilità di vincere le scommesse. Tuttavia, l’euforia della vittoria può essere leggermente attenuata da una serie di sfumature. In alcuni casi, quando si tenta di prelevare denaro, la pagina con contenuti di intrattenimento richiede una nuova verifica. Ci sono diverse ragioni per questo, che vanno da un importo troppo elevato alla violazione delle regole di transazione stabilite dal casinò online.

In quali situazioni si verifica una nuova verifica

Ci sono una serie di situazioni in cui non è possibile fare a meno di documenti aggiuntivi. La verifica ripetuta darà la possibilità di ottenere la vincita sul saldo reale. Se ignori i requisiti di una piattaforma come Westace , i tuoi fondi rimarranno virtuali e potrebbero essere bloccati se riprovi. Esaminiamo le ragioni principali che determinano la richiesta di documenti aggiuntivi:

Se l’importo è notevolmente superiore al solito.

In precedenza sono state osservate modifiche sospette nell’account dell’utente. Ad esempio, le scommesse sono diventate più frequenti; lo stile di gioco è cambiato drasticamente.

Richiesta di prelievo tramite nuovi dati di pagamento, numero di carta o portafoglio che non è stato utilizzato per ricaricare il saldo.

La validità del passaporto o di un altro documento è scaduta.

Quando si riscontrano caratteristiche simili, su pagine come Westace Casino, i pagamenti possono essere ritardati. Fino alla conferma dei documenti aggiuntivi, non è possibile incassare il premio.

Quali sono i documenti richiesti più spesso

Di solito l’elenco dei documenti non cambia. È valido per tutti gli utenti. Nella tabella sono indicati i nomi che a volte devono essere confermati nuovamente.

Categoria della documentazione Nome Quali informazioni vengono verificate Identità del giocatore Passaporto, patente di guida, carta d’identità, tessera pensionistica Età, cittadinanza, iniziali Indirizzo di residenza Estratto conto bancario, ricevute di pagamento delle utenze Conferma dell’attuale GEO, luogo di residenza specifico Operazioni finanziarie Foto/screenshot dei dati Prova che la carta o il portafoglio digitale sono registrati a nome del giocatore Foto dell’utente Selfie con il documento in mano Esclusione dell’uso di documenti di altre persone

I documenti sopra descritti dovranno essere nuovamente verificati. In caso contrario, non sarà possibile prelevare le vincite.

Quanto tempo richiede solitamente il processo

Se tutti i requisiti del casinò online italiano, compreso Westace Casino, vengono soddisfatti in modo corretto e tempestivo, la procedura non richiederà molto tempo. In media, la verifica dei documenti richiede 1-2 giorni. A volte la verifica richiede più tempo. Dipende dalla situazione individuale. In alcuni casi, la verifica può richiedere diversi giorni.

Cosa fare per non ritardare la verifica

Ci sono un paio di consigli utili per evitare una lunga verifica ripetuta dei documenti. Innanzitutto, è necessario inserire tutti i dati e allegare immagini di buona qualità. È inoltre importante utilizzare solo il proprio conto per le transazioni finanziarie, sia per i depositi che per i prelievi. Anche una risposta rapida alla richiesta di ulteriore verifica può accelerare la procedura.