Nuovo riconoscimento per la pizzeria Sardasalata di Licata.

La prestigiosa guida dei ristoranti e pizzerie d’Italia “Gatti Massobrio” ha assegnato al locale licatese il punteggio massimo nell’edizione cartacea 2022.

La consegna del riconoscimento è avvenuto a Milano, nell’ambito della manifestazione “Golosaria”. A consegnare il riconoscimento nelle mani di Giuseppe Patti sono stati direttamente i curatori della Guida, Marco Gatti e Paolo Massobrio.

Sardasalata ha da poco più di un mese aperto il suo primo punto vendita in franchising a Caltanissetta. Il progetto di affiliazione prevede nuove aperture in Sicilia nel futuro prossimo.