CARENZE NELL’ORGANICO NEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI LICATA

IL DIRETTORE SANITARIO, ANGELO TRIGONA, HA INCONTRATO IL CONSIGLIERE COMUNALE JENNA ORTEGA CHE HA SOLLEVATO IL PROBLEMA

“ALCUNI PROBLEMI SONO GIA’ RISOLTI, GLI ALTRI TROVERANNO SOLUZIONE IN TEMPI BREVI”

Il dottor Angelo Trigona, Direttore Sanitario del San Giacomo d’Altopasso, stamattina ha incontrato il consigliere comunale di Licata Jenna Ortega che due giorni fa ha sollevato alcune problematiche del reparto di Pediatria dell’ospedale, a cominciare dalle carenze nell’organico di medici ed infermieri.

“Ho avuto il piacere – dice Trigona – di confrontarmi con il consigliere comunale Ortega, che ho rassicurato sul fatto che, grazie alla sensibilità della Direzione Strategica dell’Asp di Agrigento, nessun turno viene lasciato scoperto, con l’arrivo di medici dagli altri ospedali agrigentini. Siamo, comunque, al lavoro per integrare l’organico”.

Trigona si è insediato come direttore sanitario dell’ospedale di Licata da poco più di un mese, e sin dal primo giorno ha avviato un monitoraggio in tutti i reparti, per verificarne le condizioni.

“Premetto che già nei giorni successivi al mio insediamento alla direzione del presidio ho sollecitato – aggiunge il medico – gli uffici competenti affinchè, grazie ad un accordo quadro Consip, si organizzasse la ristrutturazione del reparto di Pediatria. Posso assicurare che la pulizia viene effettuata in maniera adeguata. A proposito del gocciolio rilevato nel tetto, dalla verifica è emerso che si tratta di condensa del climatizzatore provocata dall’umidità legata al gran caldo, ed abbiamo risolto il problema. Ringrazio la dottoressa Ortega per l’attenzione che ha sempre dimostrato per il nostro presidio”.