Il coordinatore territoriale Sanità Pubblica della Cisl Funzione Pubblica, Alessandro Farruggia, ha indirizzato una nota ai vertici Asp per segnalare le anomalie riscontrate nell’unità operativa di Pediatria del San Giacomo d’Altopasso.

“Inviamo la presente per segnalare una situazione, nel reparto Pediatria del P.O. di Licata, che riteniamo quanto meno anomala.

Ed invero, non riusciamo a capire come sia possibile che, in un reparto indicato dalla Direzione Sanitaria del P.O. di Licata come a pieno organico, non si riescano a coprire i turni degli Infermieri

senza ricorrere allo straordinario.

Lo straordinario, così come normato dall’art. 31 CCNL vigente, può essere utilizzato solo per “fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non può essere utilizzato come fattore

ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro”.

Di conseguenza, o gli Infermieri in dotazione al reparto di Pediatria, in realtà, sono pochi o qualcuno sta facendo abusi sull’utilizzo dello straordinario.

In ambedue i casi, riteniamo che occorra un Suo intervento volto a normalizzare la situazione. Anche perché, come a Lei ben noto, la Pediatria del P.O. di Licata soffre anche la grave carenza di

Medici e di personale Ausiliario”.

Alessandro Farruggia – Cisl FP