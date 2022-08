Pubblicità

La CISL Fp Ringrazia il neo Direttore Sanitario F.F. del Presidio Ospedaliero di Licata Dr Angelo Trigona, per l’immediata risposta rispetto alla nostra rappresentanza per quanto riguarda l’implementazione del personale infermieristico per l’U.O. di pediatria .

Già da subito una unità e a breve ne arriverà un’altra.

Siamo felici per la risposta sicuramente importante e utile al fine di tracciare percorsi sicuramente costruttivi solo ed esclusivamente per il bene della collettività e dei dipendenti.

Il coordinatore delle Professioni Sanitarie Alessandro Farruggia