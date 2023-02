Pubblicità

Dopo la nota d’allarme arrivata in giornata sulla possibile chiusura del reparto di Pediatria a Licata, l’Onorevole Angelo Cambiano ha incontrato oggi il manager dell’ASP Zappia. In una diretta social, Cambiano ha assicurato che i servizi in pediatria non verranno sospesi, ma anzi stanno per essere firmate delle disposizioni di servizio per prevedere la turnazione di pediatri in servizio presso l’Asp di Agrigento. “Tutto ciò – spiega Cambiano – in attesa della delibera che prevederà l’assunzione di nuovo personale medico. C’è già una graduatoria con venti medici pronti a prendere servizio già dal primo marzo. Ho strappato anche un impegno a Zappia, che tra giovedì e venerdì sarà a Licata. Farò di tutto per esserci e presenziare all’incontro. L’ospedale di Licata è un’eccellenza del nostro territorio e garantisce già dei servizi essenziali. Non possiamo permettere che questi vengano meno. Io ci sono e spero che la comunità e la politica siano unite per far sì che non accada ciò che è accaduto oggi, con comunicati o note che allarmano ovviamente la popolazione. Sono fiducioso che qualcosa possa cambiare, vigilerò e vigileremo su questo”.