Si è svolta Domenica 16 Gennaio la Direzione provinciale del PD, nel corso della quale è stata nominata la nuova Segreteria Provinciale del Partito, l’organo politico che coadiuverà il segretario Simone Di Paola, nella gestione e nella programmazione delle attività del PD per il territorio provinciale. Il segretario del circolo di Licata Decimo Agnello: “Esprimo, insieme a tutti gli iscritti, grande soddisfazione per la nomina della Prof. ssa Tiziana Alesci, già membro della Direzione Regionale, a vicesegretaria della Federazione provinciale e per la nomina del Dott. Antonello Di Mino a responsabile provinciale del “Dipartimento per le politiche del commercio e diritti del consumatore” che si aggiungono alla nomina del Dott. Massimo Ingiaimo come Coordinatore del “Dipartimento regionale diseguaglianze e povertà” e dell’Avv. Enzo Sica, quale Presidente della Commissione provinciale di Garanzia.

Questi nuovi prestigiosi incarichi rappresentano per il circolo di Licata il giusto riconoscimento alla passione e alla qualità che contraddistingue gli iscritti di Licata.

Si apre una nuova pagina che finalmente riconosce a Licata il giusto valore e gli strumenti per potere incidere sui temi da affrontare e le soluzioni da elaborare dal partito provinciale”.

A tal proposito la Prof.ssa Tiziana Alesci dichiara: “Inizia per me un nuovo servizio, volto alla buona politica e alla realizzazione di un percorso unitario della Federazione provinciale che mira alla valorizzazione di tutti i territori”.

Il dott. Antonello Di Mino: “Ringrazio il PD provinciale e il segretario locale per questa nomina, conscio della responsabilità che mi viene assegnata, con l’aiuto di tutto il partito, mi pongo fin da adesso in ascolto delle istanze che verranno dai commercianti, dalle associazioni di categoria e dai cittadini, per dare un contributo e svolgere al meglio il compito assegnato”.

Conclude il segretario provinciale Simone Di Paola: “Oggi il Partito Democratico di Licata esce profondamente rafforzato dalla definizione degli assetti provinciali del partito, a riprova dell’importanza e del rilievo che il rilancio della Città riveste per la comunità democratica.

Sono certo che, grazie alla sapiente guida del segretario cittadino Decimo Agnello, di concerto con il lavoro dei nuovi incaricati e di tutti gli iscritti, il PD di Licata saprà costruire una nuova stagione politica, all’insegna dell’unità”.