I vertici regionali del PD oggi, 14 maggio, saranno a Licata per incontrare Fabio Amato, candidato a Sindaco sostenuto. L’incontro si svolgerà nel comitato elettorale in Corso Umberto, 37. A comunicare l’evento è stato il coordinamento cittadino di Licata con una nota ufficiale.

“Domani domenica 14/05/2023 alle ore 18:30 presso il comitato elettorale di Corso Umberto 37, si svolgerà un incontro a sostegno del candidato sindaco Fabio Amato, alla presenza del Segretario Regionale del Partito Democratico On. Anthony Barbagallo, del Segretario Provinciale Simone di Paola, della deputata nazionale On. Giovanna Iacono e dell’on. all’Assemblea Regionale Siciliana Michele Catanzaro. L’incontro è aperto, non solo a iscritti e simpatizzanti ma alla città tutta”.