Dopo i primi incontri di carattere analitico ed organizzativo, entra nel vivo l’attuazione del “Patto per la sicurezza urbana – Licata Sicura”, sottoscritto nell’ottobre scorso tra il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ed il Sindaco di Licata.

Al proficuo lavoro di sensibilizzazione di larghe fasce di società civile e del mondo della scuola si da ora avvio alla prima fase di attività: nella giornata di domani 11 marzo alle ore 11,00 si terrà, presso il Palazzo di Città di Licata, un incontro tra i componenti della “Cabina di Regia” ed i rappresentanti delle Associazioni, degli Istituti Scolastici e della società civile, disponibili al coinvolgimento.

L’incontro è finalizzato ad organizzare la prima delle iniziative in programma: il primo incontro pubblico con gli studenti e la cittadinanza, da tenersi nel prossimo mese di aprile, in una Agorà di presentazione e condivisione delle tematiche, degli obiettivi e delle attività da mettere in campo.