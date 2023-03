Pubblicità

Per due giorni, il 31 marzo ed il primo di aprile, specialisti siciliani, e di varie parti d’Italia, si confrontano ad Agrigento.

Inizieranno alle 15 di domani, 31 marzo, all’Hotel Della Valle, i lavori del Corso di Aggiornamento sulle Malattie Allergiche e Respiratorie presieduto dal dottor Calogero Caramazza.

“Le malattie allergiche e respiratorie – commenta il presidente del convegno, Calogero Caramazza – sono in continuo aumento e presentano una morbilità complessivamente elevata. Per esempio, ben 300.000 sono le persone che soffrono di asma grave che non rispondono alle terapie tradizionali, ma hanno bisogno di farmaci particolari che prendono il nome di farmaci biologici. Registriamo, inoltre, una mortalità aumentata ed una maggiore gravità nell’ultima decade, nei paesi industrializzati, nella BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Focus, durante il convegno, sull’asma bronchiale che in Italia riguarda tre milioni di persone; sulla BPCO che colpisce 5 milioni di persone; sulla Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno.

“L’asma grave – aggiunge Calogero Caramazza – è una patologia fortemente sotto – diagnosticata, per un approccio spesso non corretto e tardivo, che comporta un uso improprio di trattamenti, un conseguente peggioramento della malattia, ed un ritardo nell’avvio del paziente ad un centro specialistico, per essere trattato con uno dei farmaci biologici oggi disponibili. Inoltre, a proposito delle riniti allergiche, va evidenziato che spesso vengono sottovalutate, sotto – diagnosticate e non curate correttamente, con conseguenti complicazioni come rinosinusite, poliposi nasale e otite. Per una diagnosi corretta bisognerebbe fare le prove cutanee allergometriche mediante prick test, mentre la terapia corretta della rinite allergica, oltre all’uso di antistaminici e spray nasali, prevede anche un trattamento con l’immunoterapia specifica per via sottocutanea o sublinguale”.

Il convegno sarà l’occasione per affrontare e discutere con un taglio pratico i problemi che il clinico quotidianamente deve affrontare nella gestione di queste patologie.