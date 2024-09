Pubblicità

Il Corso Regionale della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG) avrà luogo a Licata Sabato 21 Settembre presso il Teatro Re Grillo.

Presidente e Responsabile Scientifico del Corso è il Dr. Alberto Rapisarda Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale S. Giacomo di Altopasso e Delegato Regionale della SICSeG.

Presidente Onorario del Corso è il Dr. Rosario Lupo, che è stato Direttore dell’U.O.C di Ortopedia del PO di Agrigento e consigliere della SICSeG.

Il corso, si pone come un importante momento di confronto di esperienze tra le figure professionali, che normalmente gestiscono il paziente affetto da patologia traumatica del gomito, ovvero il Radiologo in fase diagnostica e nel trattamento terapeutico successivo il Chirurgo Ortopedico, Il Fisiatra e il Fisioterapista.

L’intera giornata del corso Sicseg Sicilia è strutturata in tre sessioni: la prima affronterà la diagnosi, il trattamento chirurgico e riabilitativo delle fratture articolari della paletta omerale; la seconda sessione sarà dedicata alla diagnosi e terapia delle fratture-lussazioni e instabilità complesse di gomito; mentre la terza sessione sarà dedicata alla sostituzione protesica parziale e totale del gomito e del capitello radiale.

Inoltre sarà dedicato ampio spazio alla presentazione di casi clinici complessi, alimentata dalla presenza di opinion leader Regionali e Nazionali delle varie discipline, quali l’Ortopedia, la Medicina Fisica e della Riabilitazione, la Fisioterapia, la Diagnostica per Immagini, che permetterà un costruttivo dibattito dall’alto valore scientifico.