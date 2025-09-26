ADV

Plastic Free organizza una passeggiata ecologica a Mollarella. Appuntamento domenica 28 Settembre alle ore 16.

“Unitevi a noi domenica pomeriggio a Licata – si legge in un post social dell’associazione – per una passeggiata ecologica con partenza da Mollarella in direzione della Poliscia: sarà una bella occasione per ritrovarci e riappropriarci delle spiagge libere dai lidi, ma al tempo stesso prenderci cura del nostro territorio, raccogliendo mozziconi, cannucce, plastica, lattine, bottiglie e tanto altro lasciato da chi pensa solo a sé stesso e non al futuro suo o dei suoi figli/nipoti.

Nuvole permettendo, tramonto garantito!

Grazie alla sezione locale WWF, alla Consulta Giovanile e alla Proloco per aver accolto il nostro invito”.