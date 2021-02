Approvati a maggioranza dei presenti tutti i punti all’ O.d.G. E’ questo l’esito della seduta ordinaria del Consiglio Comunale riunitosi nel tardo pomeriggio di ieri in diretta streaming, per le misure adottate in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Il Civico Consesso, sotto la presidenza di Giuseppe Russotto coadiuvato dalla Segretaria Generale Laura Tartaglia, ha esaminato e approvato, dopo circa due ore di lavori, tutti e tre i punti all’O.d.G.

Via libera, quindi, alla nomina degli scrutatori e all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (punto 1). Approvati a maggioranza e resi immediatamente esecutivi l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 (punto 2) e il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale.