La scelta di un partito così come la fuoriuscita dallo stesso è un fatto importante che interroga la coscienza e caratterizza il vissuto di una persona e perciò nel rispettare la decisione di Decimo Agnello e ripensando alla sua esperienza nel PD, non possiamo non criticare, in amicizia, tempi e modi, che lasciano immaginare una politica solo fatta di personalismi ed individualismo. Nel dire questo non c’è nessun astio o acredine, solo delusione per aver lavorato con fiducia con una brava persona che tutti noi avremmo voluto vedere crescere nel nostro Partito. Precisiamo, altresì, che lo stesso aveva manifestato un suo possibile cammino non dentro la lista del Partito Democratico, rassegnando al segretario provinciale le sue dimissioni già prima dell’annuncio della candidatura.

Conosciamo il dott. Agnello e sappiamo che è un costruttore di comunità e non un egoista, speriamo che la sua scelta, pur non condividendola, lo porti sempre a condividere i valori e gli ideali democratici

Il coordinamento PD Licata