Acqua, una presa di posizione della sezione cittadina del Partito democratico.

Il Partito Democratico di Licata esprime la sua profonda indignazione e preoccupazione per l’assenza di acqua potabile nelle abitazioni, con turnazioni superiori a 10 giorni.

Il diritto all’acqua, che dovrebbe essere garantito a tutti sempre, viene clamorosamente negato dalla società A.I.C.A., incaricata della gestione del servizio idrico nella nostra città.

Questa emergenza sta mettendo a dura prova la vita quotidiana dei licatesi e dei turisti che in questi giorni sono presenti in città. Famiglie, anziani, bambini e persone con disabilità si trovano in una situazione insostenibile per la mancanza di un bene essenziale come l’acqua potabile. Questa grave mancanza rischia di provocare ripercussioni sulla salute pubblica e sta già incidendo negativamente sull’immagine e sull’economia della città. Le strutture ricettive turistiche non possono lavorare con penuria di acqua.

In questo contesto, è inaccettabile che il sindaco Angelo Balsamo e la sua giunta non abbiano ancora preso posizione su questa drammatica problematica. È un dovere delle istituzioni informare i cittadini circa ciò che sta accadendo, soprattutto in un momento così critico. La mancanza di comunicazione e di azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale è un segnale allarmante di indifferenza nei confronti delle legittime esigenze della popolazione.

Il Partito Democratico di Licata chiede con forza un intervento immediato su AICA da parte del Sindaco e dell’amministrazione comunale al fine di risolvere una situazione che non può essere più tollerata affinché si individuino le soluzioni più immediate per alleviare la sete della città.

Vogliamo risposte chiare e tempestive: quali misure si stanno adottando per ripristinare il servizio idrico e garantire la fornitura di acqua potabile a tutti i cittadini? Quali azioni sono previste per prevenire il ripetersi di tali emergenze in futuro?

Invitiamo tutti i cittadini a far sentire la propria voce e ad unirsi a noi in questa protesta per i diritti fondamentali e per una Licata viva e dignitosa.

È ora di mettere al primo posto la nostra comunità!

Il Segretario – Avv. Enzo Sica