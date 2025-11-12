Partinicaudace-Licata si dovrà rigiocare. Anche il secondo grado di Giustizia Sportiva, l’Appello, ha confermato la prima decisione. Nonostante la palese violazione dei regolamenti da parte del Partinicaudace con l’inserimento di 21 atleti in distinta, arriva pertanto questa fantasiosa decisione della Magistratura Sportiva che adesso rischia di creare un precedente in vista di possibili situazioni simili che dovessero verificarsi in futuro. Licata costretto pertanto a tornare a Terrasini dove il primo match si era chiuso sul punteggio di 1-1. Resta adesso da capire quando verrà fissata la data per il recupero.
Partinicaudace-Licata va rigiocata ma è una decisione che indigna
