Su disposizione del Presidente Giuseppe Russotto è stato convocato il Consiglio Comunale, in seduta non urgente, per il giorno 8 Aprile 2021 alle ore 18 per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Nomina Scrutatori. Lettura e approvazione Verbali delle sedute precedenti;

Revisione periodica delle Partecipazioni detenute dal Comune di Licata al 31/12/2018, ai sensi dell’art.20 del TUSP;

Partecipazioni detenute dal Comune di Licata al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 20 del TUSP;

Criteri generali in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza. Anno 2021;

Approvazione Regolamento Consulta Comunale per l’Agricoltura;

Riconoscimento del debito fuori bilancio di 920,28 per pagamento spese legali Decreto Ingiuntivo n. 329/2020.

Si sottolinea, in osservanza a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che la seduta si svolgerà in videoconferenza e potrà essere seguita in diretta streaming attraverso il seguente link: www.consigli.cloud/licata