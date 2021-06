Pubblicità

La dott.ssa Laura Tartaglia, Dirigente del Dipartimento n. 4 Polizia Municipale e Servizi Demografici ha disposto con Ordinanza n° 4 del 4 giugno 2021, la disciplina veicolare per l’attuazione della Z.T.L. nel “Centro Storico” e nel Quartiere “Marina”.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede l’istituzione nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 20 settembre 2021, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in piazza Regina Elena, via San Francesco; piazza S. Angelo (escluso il corridoio che congiunge la via Solferino alla via Rizzo). Prevista l’inversione del senso di marcia di via Guccione che sarà percorribile secondo il senso di marcia piazza Elena – via Bucceri.

Prevista anche l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in corso Vittorio Emanuele (da piazza Regina Elena a via Cap. Bonsignore, via S. Ten. Spina, via Frangipane, via Cannarozzo; via Adamo, piazza Attilio Regolo (da via Amm. Cammilleri a via Galliani.

Dalle ore 18,45 alle ore 24,00 di tutti i giorni, disposta l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in: via S. Andrea (da corso Vittorio Emanuele a via Monte di Pietà e in via Collegio.

Previste delle deroghe, valide per alcune categorie di veicoli, subordinate all’esibizione del permesso (che ha validità nel periodo indicato): veicoli di residenti all’interno della Z.T.L., intendendosi per tali sia i residenti anagrafici che i dimoranti; veicoli in disponibilità di persone diversamente abili muniti di contrassegno speciale; veicoli di soccorso e delle forze di Polizia.

Il servizio segnaletica del Dipartimento Polizia Municipale avrà il compito di predisporre e collocare la necessaria segnaletica atta alla materiale rappresentazione del presente provvedimento.