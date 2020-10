Buona parte dell’agglomerato residenziale del Villaggio dei Fiori al buio da più di due settimane. La causa dell’oscurità nel popoloso rione è da ricercare nell’omessa manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel quartiere o da un guasto ad una delle centraline elettriche. Come noto, è in corso una manutenzione degli impianti con sostituzione delle lampadine. Ad oggi però l’unica cosa visibile al Villaggio dei Fiori è un notevole abbassamento del livello di illuminazione nel quartiere. “Al calar della sera – la segnalazione di un residente – il quartiere è immerso nel buio. Abbiamo fatto richiesta di intervento ma finora la nostra situazione non è migliorata”.