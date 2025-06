Annuncio importante per la Parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi retta da Padre Totino Licata.

La Parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi di Licata comunica con gioia che, in data odierna, è stato ufficialmente emesso il decreto di liquidazione del contributo straordinario concesso dalla Regione Siciliana per i lavori di rifacimento e adeguamento del piazzale esterno della nostra chiesa, per un importo pari a 68.600 euro.

A questo contributo si aggiunge un’ulteriore somma di 50.000 euro, stanziata sempre grazie a un emendamento all’interno della stessa legge finanziaria regionale, destinata alla Diocesi di Agrigento e finalizzata a sostenere ulteriori lavori di miglioramento e valorizzazione della nostra parrocchia.

Un ringraziamento sentito va all’onorevole Angelo Cambiano, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana per il Movimento 5 Stelle, per il fondamentale impegno politico e istituzionale che ha reso possibile il doppio finanziamento e per la sua costante vicinanza alla comunità.

I lavori partiranno a breve e saranno realizzati in tempi rapidi, con l’obiettivo di rendere la nostra chiesa ancora più accogliente, funzionale e al servizio dei fedeli.

Padre Totino Licata – Parroco della Parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi