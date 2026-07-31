Un nuovo e importante passo avanti verso la piena realizzazione del Centro direzionale degli uffici comunali della città di Licata.

È stato ricevuto il decreto di finanziamento di 235.000 euro, destinato ai lavori di completamento e ristrutturazione del secondo piano dell’ex Parnaso.

“Grazie a queste ulteriori risorse sarà possibile completare l’intervento e rendere progressivamente l’immobile una sede moderna, funzionale e adeguata alle esigenze dei cittadini e del personale comunale – le parole dell’assessore Antona a nome dell’amministrazione comunale – Nelle prossime settimane avrà inizio il trasferimento degli uffici Ragioneria, Tributi e SUAP. Successivamente sarà trasferito anche l’Ufficio Tecnico, proseguendo così il percorso di accorpamento dei principali servizi comunali all’interno di un’unica struttura.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento al Governo della Regione Siciliana, all’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e all’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Giusy Savarino, per l’attenzione e il sostegno riservati alla città di Licata”.

Un sentito ringraziamento va, inoltre, agli uffici tecnici comunali e ai professionisti dell’Ente che hanno curato la progettazione, lavorando con impegno e competenza per consentire il raggiungimento di questo importante risultato.

Prende sempre più forma il nuovo Centro direzionale degli uffici comunali: un progetto strategico per migliorare l’organizzazione dell’Ente, rendere più efficienti i servizi e offrire alla cittadinanza spazi più funzionali e accessibili.